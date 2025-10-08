في إطار جهود الدولة لضبط سوق الهواتف المحمولة ومنع دخول الأجهزة بطرق غير مشروعة، بدأت وزارة المالية بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات منذ بداية العام الجاري في تطبيق رسوم جمركية بنسبة 37.5% من قيمة الهاتف المستورد.

ويأتي القرار ضمن خطة تستهدف مكافحة تهريب الهواتف وحماية الصناعة المحلية، بعدما تسببت الممارسات غير المنظمة في إهدار رسوم كبيرة على خزينة الدولة، ودفعت عددًا من المستثمرين في مجال الهواتف المحمولة إلى تقديم شكاوى بسبب صعوبة الاستمرار في ظل غياب قواعد حوكمة واضحة.

وتضمنت منظومة حوكمة الهواتف المحمولة عددًا من القواعد المنظمة لعمليات إدخال الأجهزة واستخدامها داخل مصر، وفيما يلي يوضح "مصراوي" أبرز تلك القواعد:

1- من يحق له الحصول على إعفاء لجهاز واحد؟

يسمح لأي مواطن مصري أو مغترب بالحصول على إعفاء دائم لجهاز واحد فقط عند وصوله إلى مصر، بشرط ألا يكون الجهاز قد تم تفعيله من قبل، وأن يتم تسجيله داخل الدائرة الجمركية في المطار عند الوصول.

2- هل تُفرض رسوم على الهاتف الذي يعمل بشريحة أجنبية؟

لا تُفرض أي رسوم على الأجهزة التي تعمل على شبكات أجنبية بنظام التجوال، لكن في حال تفعيل شريحة مصرية على الجهاز تُطبق عليه الرسوم المقررة.

3- ما الإجراءات الخاصة بأجهزة السائحين؟

يسمح للسائح باستخدام جهازه الذي يحتوي على شريحة أجنبية دون دفع رسوم، طالما لم يُفعل عليه خط مصري.

وفي حال رغبته في استخدام شريحة مصرية مخصصة للأجانب، يمكنه ذلك لمدة 90 يومًا في كل زيارة دون دفع رسوم.

4- هل تطبق الرسوم بأثر رجعي؟

لا، يتم احتساب الرسوم وقت التفعيل فقط، وأي تعديل بعد ذلك لا يُطبق بأثر رجعي.

5- هل السفر للخارج يُعفي الجهاز من الرسوم؟

لا، في حال تم تفعيل الجهاز داخل مصر واستحقت عليه الرسوم، فلن يُعفى منها حتى إذا تم السفر به للخارج ثم العودة به مجددًا.

6- متى يعمل الجهاز بعد دفع الرسوم؟

يتم تفعيل الجهاز فورًا بعد سداد الرسوم.

7- هل الأجهزة التي تدعم أكثر من شريحة تُفرض عليها رسوم إضافية؟

إذا كان الجهاز قد تم تفعيله قبل 1 يناير 2025 أو تم دفع الرسوم بالفعل عن الشريحة الأولى، فلن تُفرض أي رسوم إضافية على الشرائح الأخرى.

8- هل يُعفى الجهاز الذي تم تفعيله بشريحة مصرية في الخارج؟

نعم، يُعفى الجهاز الذي تم تفعيله بشريحة مصرية في الخارج أو في المطار لحظة الوصول، بشرط أن يتم تسجيله فور الوصول.

