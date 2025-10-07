ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 35 جنيهًا، بحلول التعاملات المسائية يوم الثلاثاء 7-10-2025، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، مسجلًا مستوى تاريخي جديد، وفق ما ذكره نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا، لمصراوي.

سعر الذهب اللحظي:

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 3550 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 4564 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 5325 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 6085 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب:

صعد سعر الجنيه الذهب إلى 42600 جنيه. وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، وهذا السعر يعكس قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب:

سجلت سبيكة الذهب 10 جرام نحو 60850 جنيهًا.

سجل سعر الأونصة (الأوقية)، التي تحتوي على 31.1 جرام، نحو 189243 جنيهًا.

سجلت سبيكة الذهب 50 جرام نحو 304250 جنيهًا. قد يختلف السعر من تاجر لآخر، وهذا السعر يعكس قيمة الذهب في السبيكة، ويتم تحديد سعر السبيكة بناءً على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا:

وارتفع الذهب عالميًا بنسبة 0.30% إلى نحو 3972 دولار للأونصة (الأوقية تعادل نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقًا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.