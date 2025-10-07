إعلان

سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية 7 أكتوبر 2025

كتب : أمنية عاصم

03:12 م 07/10/2025

سعر الذهب

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميًا بحسب سعر أوقية الذهب بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الثلاثاء إلى نحو 6021 جنيهًا، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 6064 جنيهًا.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 5306 جنيهًا والجرام عيار 18 إلى نحو 4548 جنيهًا.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 42448 جنيهًا، بناءً على المستويات المذكورة.

