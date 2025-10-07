"الخطيب": نستهدف رفع الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 12 مليار دولار

قال حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر يتراوح بين 8 و10 مليارات دولار سنويا.

جاء ذلك خلال مشاركته، في منتدي "انتربرايز مصر 2025 " تهيئة مستقبل الأعمال المصرية في جلسة نقاشية حول تقييم نتائج الـ 12شهرا الماضية، وذلك بحضور نخبة من المسؤولين والخبراء وممثلي مجتمع الأعمال.

وأكد الخطيب، على أن المرحلة الحالية تمثل فرصة حقيقية لجذب مزيد من الاستثمارات رغم التحديات العالمية التي تشهد انخفاضًا في تدفقات رؤوس الأموال.

وأضاف الخطيب، أن الحكومة تعمل على تعزيز تنافسية بيئة الاستثمار من خلال تسريع الإصلاحات الهيكلية وتنفيذ سياسات اقتصادية أكثر مرونة واستقرارًا.

وأشار الخطيب إلى أننا نستهدف رفع الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة تتراوح بين 20 و30% خلال العام الجاري، مع توقع الوصول إلى 12 مليار دولار بنهاية العام.

وأكد الخطيب، على أهمية وضع خريطة دقيقة للقطاعات الواعدة التي يمكن أن تجذب استثمارات إضافية تصل إلى 30 مليار دولار حتى عام 2030 لتحقيق معدل نمو مستدام يتراوح بين 6 و7%.