سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 7-10-2025 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن ارتفع سعره بحلول التعاملات المسائية الاثنين.

يذكر أن سعر الذهب ارتفع في مصر بنحو 15 جنيهًا، بحلول التعاملات المسائية الاثنين 6-10-2025، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، مسجلا مستوى تاريخي جديد، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا "لمصراوي".

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 7-10-2025 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 6035 جنيها.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 5280 جنيه.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 4526 جنيه.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 3520 جنيه.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 2514 جنيه.

- سعر وقية الذهب بلغت 187688 جنيه.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 42240 جنيه.

قد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.41% إلى نحو 3941 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.