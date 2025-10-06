انخفاض المكرونة.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور
كتب : آية محمد
أسعار السمك
انخفضت أسعار كيلو السمك البلطي، والمكرونة السويسي، خلال تعاملات اليوم الاثنين 6-10-2025، بينما ارتفعت أسعار الكابوريا، مقارنة بأسعار أمس بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.
أسعار الأسماك اليوم
سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 69 و71 جنيهًا، بتراجع جنيه.
سعر كيلو مكرونة سويسي: يتراوح بين 75 و135 جنيهًا، بتراجع 15 جنيهًا.
سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 250 و350 جنيهًا.
سعر كيلو كابوريا: يتراوح بين 50 و180 جنيهًا، بزيادة 10 جنيهات.
سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 200 و400 جنيه.