انخفاض المكرونة.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور

كتب : آية محمد

10:52 ص 06/10/2025

أسعار السمك

كتبت- آية محمد:

انخفضت أسعار كيلو السمك البلطي، والمكرونة السويسي، خلال تعاملات اليوم الاثنين 6-10-2025، بينما ارتفعت أسعار الكابوريا، مقارنة بأسعار أمس بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الأسماك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 69 و71 جنيهًا، بتراجع جنيه.

سعر كيلو مكرونة سويسي: يتراوح بين 75 و135 جنيهًا، بتراجع 15 جنيهًا.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 250 و350 جنيهًا.

سعر كيلو كابوريا: يتراوح بين 50 و180 جنيهًا، بزيادة 10 جنيهات.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 200 و400 جنيه.

