سعر الذهب اليوم في مصر ببداية تعاملات الاثنين

كتب- أحمد الخطيب:

09:37 ص 06/10/2025

سعر الذهب

استقر سعر الذهب في مصر ببداية التعاملات الصباحية اليوم الاثنين 6-10-2025، عند نفس مستواه بحلول التعاملات المسائية أمس.

سعر الذهب اللحظي

استقر سعر الذهب عيار 14 عند 3470 جنيهًا للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 18 إلى 4461 جنيهًا للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 5205 جنيهًا للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 24 إلى 5948 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 41640 جنيه وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 59480 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 184982 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 297400 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.19% إلى نحو 3932 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

