إتش سي تتوقع زيادة أسعار السجائر 12% قبل نهاية 2025 لهذا السبب

كتبت- أمنية عاصم:

توقعت باكينام الإتربري، محلل القطاع الإستهلاكي بشركة إتش سي لتداول الأوراق المالية والسندات، زيادة إضافية في الشريحة الضريبية بنحو 12% في الربع الثاني من العام المالي 2025/ 2026 لتصل سعر العلبة إلى 53.8 جنيه من 48 جنيها للعلبة حاليا بزيادة 5.8 جنيه.

وبحسب بيان الشركة يأتي ذلك التوقع بافتراض سعر تجزئة يبلغ 50 جنيها للعلبة (وسعر مصنع يبلغ 18.7 جنيه للعلبة) بحلول الربع الرابع من العام المالي 2025/2026.

كانت الشرقية للدخان رفعت أسعار البيع في نوفمبر 2024 بنحو 12%، إلا أن هذه الزيادة لم تكن كافية لاستعادة هوامش ربحها، وفق ما قالته باكينام.

وفي 29 يونيو 2025، سمحت الحكومة بإجراء استثنائي بزيادة الحد الأقصى لسعر التجزئة للشريحة الضريبية الأولى بحوالي 23% ليصبح 48 جنيها للعلبة، مما سمح للشركة بزيادة أسعار التجزئة في 18 يوليو بنحو 14%، ومهد لها الطريق للعودة إلى هوامش ربحها المرتفعة التي كانت عليها قبل أزمة العملات الأجنبية.

وكما وافقت الحكومة على زيادة الضريبة الموحدة على السجائر المحلية بمقدار50 قرشا للعلبة للشريحة الاولي من الضرائب، وهو أمر إيجابي أيضًا نظرًا لأن الضريبة الموحدة الجديدة البالغة 5 جنيهات مصرية للعلبة تمثل 10.4% من سعر التجزئة البالغ 48 جنيهًا مصريًا للعلبة، مقارنةً بالضريبة الموحدة السابقة البالغة 4.50 جنيه مصري للعلبة، والتي تمثل 11.6% من سعر التجزئة البالغ 38.9 جنيه مصري للعلبة.

توقعات نمو أعمال الشركة

وتوقعت إتش سي نمو صافي ربح شركة الشرقية- إيسترن كومباني بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ حوالي 14% خلال الفترة المتوقعة من العام المالي 2026/2027 إلى 2029/2030، مما يدعم توزيعات الأرباح المستقبلية: في العام المالي 2025/2026.

ورجحت أن تنمو إيرادات الشركة بنحو 49% على أساس سنوي إلى 58.7 مليار جنيه (أعلى بحوالي 32% من تقديراتنا السابقة)، وعزت ذلك بشكل كبير إلى زيادة أسعار المصنع المحلية بنحو 33% على أساس سنوي إلى 17.1 جنيه للعلبة (مقابل تقديراتنا السابقة البالغة 11.4 جنيه للعلبة).

ووفق توقعاتها، ارتفع حجم المبيعات بنحو 12% على أساس سنوي إلى 64,831 مليون سيجارة (أقل بقليل من تقديراتنا السابقة البالغة 68,416 مليون سيجارة).

وعلى مدار فترة توقعاتنا للأعوام المالية 2026/2027–2029/2030، توقعت باكينام أن تنمو الإيرادات بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ حوالي 10%، مدعومة بنمو في حجم المبيعات والأسعار يبلغ حوالي 2% و8% على التوالي، وذلك مع استقرار أحجام المبيعات واستمرار زخم زيادات الأسعار.