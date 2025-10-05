

استقر سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الأحد 5-10-2025، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا "لمصراوي".



سعر الذهب اللحظي



استقر سعر الذهب عيار 14 عند 3476 جنيهًا للجرام.



ووصل سعر الذهب عيار 18 إلى 4470 جنيهًا للجرام.



وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 5215 جنيهًا للجرام.



واستقر سعر الذهب عيار 24 عند 5960 جنيهًا للجرام.







سعر الجنيه الذهب



وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 41720 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.



سعر سبيكة الذهب



سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 59600 جنيهًا.



سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 185356 جنيهًا.



سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 298000 جنيها.



وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.



سعر الذهب عالميًا



واليوم عطلة رسمية ببورصات المعادن العالمية



وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.45% إلى نحو 3875 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.