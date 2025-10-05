كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت شركة بالم هيلز للتعمير استحواذها على قطعة أرض مساحتها 315 فدانًا عند مدخل العاصمة الإدارية الجديدة بجوار منطقة القاهرة الجديدة مباشرة، بمبيعات إجمالية تقدر بحوالي 160 مليار جنيه على مدى السنوات الثماني المقبلة.

وبحسب الإفصاح المرسل للبورصة، فقد استحوذت الشركة على قطعة أرض مساحتها 97 فدانًا - امتداد بالم هيلز القاهرة الجديدة - بجوار مشروعها الرائد بالم هيلز القاهرة الجديدة. ومن المتوقع إطلاق هذا المشروع الجديد قبل نهاية العام، بمبيعات متوقعة تبلغ حوالي 29 مليار جنيه على مدى ثلاث سنوات.



وأضافت الشركة، أنه سجلت مبيعات بقيمة 182 مليار جنيه في الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 ،مقارنة بـ 130 مليار جنيه في الفترة نفسها من عام 2024. موضحة أن هذا الرقم يعد دليلاً على ريادة بالم هيلز وقوة القطاع العقاري في مصر.

وتأسست شركة بالم هيلز للتعمير عام 2005. وتم إدراج أسهم الشركة في البورصة المصرية عام 2006، كما أنها مدرجة في بورصة لندن. ومتخصصة في التطوير العقاري وتملك الشركة واحدًا من أكبر بنوك الأراضي في مصر من خلال 29 مشروعًا في غرب وشرق القاهرة والساحل الشمالي والبحر الأحمر. لدى الشركة شركات تعمل في المملكة المتحدة وسنغافورة ومصر والمملكة العربية السعودية.