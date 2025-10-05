إعلان

سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 5-10-2025 مع بداية التعاملات الصباحية


كتب- محمد فتحي:

06:08 ص 05/10/2025

سعر الذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 5-10-2025 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن تراجع سعر الذهب بحلول تعاملات مساء السبت.

يذكر أن سعر الذهب تراجع في مصر بنحو 5 جنيهات، بحلول تعاملات مساء السبت 4-10-2025، مقارنة بمستواه في منتصف التعاملات، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا "لمصراوي".

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 5 أكتوبر 2025 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 5952 جنيه.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 5208 جنيه.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 4464 جنيه.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 3472 جنيه.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 2480 جنيه.

- سعر وقية الذهب بلغت 185111 جنيها.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 41660 جنيه.

قد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.45% إلى نحو 3875 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

