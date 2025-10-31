خسر 185 جنيها.. أسعار الذهب تهبط عالميا ومحليا خلال أسبوع

سجلت أسعار الذهب في السوق المحلي تراجعًا ملحوظًا منذ نهاية تعاملات السبت الماضي وحتى منتصف تعاملات اليوم الجمعة، حيث انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 من 5550 جنيهًا إلى 5365 جنيهًا، بخسارة بلغت نحو 185 جنيهًا للجرام خلال الأسبوع.

وعلى الصعيد العالمي، تراجعت أسعار الذهب خلال الفترة نفسها، حيث انخفض سعر الأونصة من 4113 دولارًا إلى 4010 دولارات محققة خسائر بلغت نحو 103 دولارات.

تحركات الذهب في السوق المحلي

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 بنهاية تعاملات السبت نحو 5550 جنيهًا، ثم تراجع يوم الأحد إلى 5520 جنيهًا، واستمر الهبوط يوم الاثنين ليصل إلى 5440 جنيهًا.