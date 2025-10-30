النفط يتراجع مع تقييم الأسواق لهدنة تجارية محتملة بين أمريكا والصين

تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات الخميس، مع تقييم المستثمرين لهدنة تجارية محتملة بين الولايات المتحدة والصين، بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خفض الرسوم الجمركية على بكين عقب اجتماعه مع نظيره الصيني شي جين بينغ في كوريا الجنوبية.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 0.85% أو ما يعادل 53 سنتًا لتسجل 64.37 دولارًا للبرميل، كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 49 سنتًا أو 0.78% لتصل إلى 59.99 دولارًا للبرميل، وفق آخر تحديث لبيانات وكالة "بلومبرج".

وبموجب الاتفاق المؤقت بين البلدين، خفّض ترامب الرسوم الجمركية على الواردات الصينية من 57% إلى 47% لمدة عام، مقابل استئناف بكين شراء فول الصويا الأمريكي، والحفاظ على تدفق صادرات المعادن النادرة، واتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد تجارة الفنتانيل غير المشروعة.

ووفق وكالة "رويترز"، قال تاماس فارغا، المحلل في شركة PVM، إن المستثمرين ينظرون إلى الاتفاق باعتباره تهدئة للتوترات وليس تغييرًا هيكليًا في العلاقات بين البلدين، مشيرًا إلى أن تراجع الأسعار جاء رغم الانخفاض الكبير في مخزونات النفط الأمريكية.

وفي سياق متصل، خفّض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة يوم الأربعاء بما يتماشى مع توقعات الأسواق، لكنه أشار إلى أن هذا قد يكون آخر خفض للفائدة هذا العام، وسط مخاوف من تأثير إغلاق الحكومة على توافر البيانات الاقتصادية.

وقال كلاوديو جاليمبيرتي، كبير الاقتصاديين في شركة "ريستاد إنرجي"، إن قرار الفيدرالي يعكس تحولًا نحو سياسة تدعم النمو والتضخم التدريجي، ما يوفر رياحًا مواتية للسلع الحساسة للنشاط الاقتصادي مثل النفط.

كما دعمت الأسعار في الجلسة السابقة بيانات أظهرت انخفاضًا أكبر من المتوقع في مخزونات الخام والوقود الأمريكية، إذ تراجعت مخزونات النفط بنحو 6.86 مليون برميل إلى 416 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 24 أكتوبر، مقارنة بتوقعات بانخفاض 211 ألف برميل فقط، وفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

ويتجه خاما برنت وغرب تكساس لتسجيل خسائر بأكثر من 3% في أكتوبر، ليكون ذلك الشهر الثالث على التوالي من التراجع، وسط مخاوف بشأن فائض المعروض في الأسواق العالمية.

ويركّز المستثمرون الآن على اجتماع تحالف "أوبك+" المقرر عقده في الثاني من نوفمبر، حيث يُرجَّح أن يعلن التحالف عن زيادة جديدة في الإمدادات بمقدار 137 ألف برميل يوميًا لشهر ديسمبر المقبل.