بقيمة 135 مليون دولار.. توقيع عقد تمويل مشروع الإيثانول الحيوي بدمياط

كتب- أحمد والي:

شهد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، توقيع عقد تمويل مشترك طويل الأجل بقيمة 135 مليون دولار لتنفيذ مشروع الشركة المصرية للإيثانول الحيوي التابع للشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات في محافظة دمياط، وذلك مع تحالف مصرفي يضم بنوك (الأهلي المصري، التجاري الدولي، القاهرة، قطر الوطني، العربي الأفريقي الدولي، البركة مصر، والتعمير والإسكان).

ووفق بيان من وزارة البترول والثروة المعدنية، يأتي المشروع في إطار تنفيذ استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية للتوسع في مشروعات الإنتاج الأخضر وخفض الانبعاثات الكربونية، حيث يستهدف إنتاج 100 ألف طن سنويًا من الوقود الحيوي منخفض الانبعاثات بالاعتماد على مولاس بنجر السكر كمادة خام.

ويمكن استخدام الإيثانول الناتج في خلط البنزين أو في صناعات مثل الأحبار والدهانات، بما يحقق قيمة اقتصادية مضافة تُقدر بنحو 100 مليون دولار سنويًا.

وأكد بدوي أن المشروع يمثل إضافة جديدة للإنتاج الأخضر في مصر ويعزز القدرة التنافسية في تصدير المنتجات منخفضة الكربون، مشيرًا إلى أن الوزارة تمضي قدمًا نحو تنفيذ المزيد من المشروعات التي تدعم الاستدامة البيئية وتقلل البصمة الكربونية.

من جانبه، أوضح المهندس إبراهيم مكي،رئيس الشركة القابضة للبتروكيماويات، أن مشروع الإيثانول الحيوي في دمياط يعد خطوة استراتيجية نحو توطين صناعة الوقود الحيوي في مصر وتحويلها إلى مركز إقليمي للإنتاج المستدام، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني والاستفادة من الموارد المحلية وخبرات صناعة البتروكيماويات المصرية