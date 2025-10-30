المؤشر الرئيسي للبورصة يتراجع بختام جلسة اليوم الخميس

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 0.10% عند مستوى 38267 نقطة، بختام جلسة اليوم الخميس.

وارتفع مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.05%، وتراجع مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.04%.

سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع من الأسهم بقيمة 15.04 مليار جنيه، فيما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء من الأسهم بقيمة 9.95 مليار جنيه، كما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء من الأسهم بقيمة 5.1 مليار جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 انخفض بنسبة 0.20% عند مستوى 38229 نقطة، بختام جلسة أمس الأربعاء.