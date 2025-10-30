إعلان

انخفاض الأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم الخميس بالأسواق (موقع رسمي)

كتب : أحمد الخطيب

10:24 ص 30/10/2025

أسعار الحديد والأسمنت

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

انخفضت أسعار الأسمنت، وحديد عز في الأسواق، خلال تعاملات اليوم الخميس 30-10-2025، بينما ارتفعت أسعار الحديد الاستثماري، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.


أسعار الحديد والأسمنت


سعر طن الحديد الاستثماري: 37621 جنيه، بزيادة 320.44 جنيه.


سعر طن حديد عز: 39330.36 جنيه، بتراجع 5.21 جنيه.


سعر طن الأسمنت الرمادي: 4061.82 جنيه، بتراجع 70.74 جنيه.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

أسعار الحديد والأسمنت انخفاض الأسمنت. انخفاض الأسمنت الأسواقتعاملات اليوم

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

بعد خفض الفيدرالي.. الذهب اليوم في مصر يخسر 95 جنيها ببداية تعاملات الخميس
قبل افتتاحه.. تعرف على مراكز ترميم المتحف المصري الكبير