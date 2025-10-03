كتبت- آية محمد:

انخفضت أسعار الفول المعبأ، والزيت، واللبن السائب، والجبن الأبيض، خلال تعاملات اليوم الجمعة 3-10-2025، بينما ارتفعت أسعار اللحوم، والدواجن، والجبن الرومي، والمسلي الصناعي، مقارنةً بأسعار أمس وفقًا للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 35.2 جنيه، بزيادة قرشين.

كيلو الفول المعبأ: 58.82 جنيه، بتراجع 2.18 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 25.37 جنيه، بتراجع 27 قرشًا.

لتر زيت عباد الشمس: 91.25 جنيه، بتراجع 1.04 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 34.98 جنيه، بتراجع 60 قرشًا.

كيلو المكرونة المعبأة: 27.5 جنيه، بزيادة 3 قروش.

كيلو العدس المعبأ: 67.35 جنيه، بزيادة 38 قرشًا.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.49 جنيه، بتراجع 7 قروش.

لتر زيت الذرة: 109.36 جنيه، بتراجع 92 قرشًا.

كيلو اللحوم الطازجة: 404.53 جنيه، بزيادة 6.81 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 96 جنيه، بزيادة 1.7 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 27.63 جنيه، بتراجع 18 قرشًا.

كيلو الفول السائب: 52.19 جنيه، بزيادة 63 قرشًا.

كيلو الجبن الأبيض: 115.71 جنيه، بتراجع 18.14 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 276.08 جنيه، بزيادة 2.57 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 28.92 جنيه، بتراجع 2.02 جنيه.

كيلو المسلي الصناعي: 107.92 جنيه، بزيادة 5.12 جنيه.