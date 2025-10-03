انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 40 جنيهًا، ببداية التعاملات الصباحية الجمعة 3-10-2025، مقارنة بمستواه بنهاية التعاملات المسائية أمس.

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 3467 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 4457 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 5200 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 5943 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وهبط سعر الجنيه الذهب إلى 41600 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 59430 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 184827 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 297150 جنيها.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.06% إلى نحو 3858 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.