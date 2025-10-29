إعلان

"تيك توك" تنقل حفل افتتاح المتحف المصري الكبير مباشرة للعالم

كتب : آية محمد

04:53 م 29/10/2025

المتحف المصري الكبير

أعلنت منصة "تيك توك" عن شراكتها مع هيئة المتحف المصري الكبير لبث حفل الافتتاح التاريخي للمتحف المصري الكبير مباشرة عبر TikTok LIVE، وذلك يوم السبت المقبل، ليتمكن الجمهور في مصر ومختلف أنحاء العالم من متابعة الحدث لحظة بلحظة في بث حي يُبرز عراقة الحضارة المصرية بأسلوب عصري ومبتكر.

ويشهد محيط المتحف في الوقت الحالي استعدادات مكثفة من مختلف الجهات الحكومية لتأمين الحدث وتنظيم الفعاليات المصاحبة له، استعدادًا للافتتاح الذي سيحظى بحضور رفيع المستوى من رؤساء وأمراء وزعماء من مختلف دول العالم.

وتنسجم هذه المبادرة مع توجه الدولة نحو استخدام الأدوات الرقمية الحديثة في الترويج للسياحة الثقافية، خاصة المتاحف والمواقع الأثرية والتاريخية، بهدف إبراز التراث المصري أمام العالم بأسلوب يتماشى مع روح العصر.

تيك توك حفل افتتاح المتحف المصري الكبير

