بعد موجة انخفاض حادة.. هل يواصل الذهب تراجعه في الأيام المقبلة؟

شهدت أسعار الذهب عالميًا ومحليًا موجات انخفاض قوية خلال اليومين الماضيين، حيث تراجع سعر الأوقية تحت مستوى 4000 دولار مسجلة نحو 3904 دولار، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

وعلى الصعيد المحلي، هبطت أسعار الذهب أيضًا، حيث سجل عيار 21، وهو الأكثر تداولًا في السوق المصري، نحو 5250 جنيهًا للجرام بمنتصف تعاملات اليوم، بعدما سجل5900 جنيها في بداية شهر أكتوبر الجاري وهو أعلى مستوى تاريخي له، فهل ستواصل الأسعار الهبوط أم ستعود للارتفاع مرة أخرى.

يقول لطفي منيب، نائب رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية، إن ارتفاع أسعار الذهب خلال الفترة الماضية جاء نتيجة إعلان دونالد ترامب الرئيس الأمريكي فرض رسوم جمركية بنسبة 100% على الواردات الصينية، في الوقت الذي فرضت فيه الصين قيودًا على تصدير المعادن النادرة إلى الولايات المتحدة.

وأوضح منيب، أن المفاوضات الجارية بين الطرفين قد ينتج عنها إلغاء القرار كليًا أو تخفيضه بنسبة 50% أو 70%، مشيرًا إلى أن مدى تراجع الأسعار سيتحدد بناءًا على ما ستنتج عنه تلك المفاوضات.

وأضاف منيب، أنه طالما هناك مؤشرات تدل على تسوية الخلاف فمن الطبيعي أن تبدأ أسعار الذهب في التراجع.

من جانبه، قال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا، إن المؤشر العالمي للذهب يتجه حاليًا للهبوط، مشيرًا إلى أنه بمجرد عودة الطلب على الذهب سيبدأ السعر في الارتفاع التدريجي مرة أخرى.

وأوضح نجيب أن السوق المحلي يتأثر مباشرة بحركة الأسعار العالمية لذلك تراجعت الأسعار في مصر بعد انخفاض سعر الأوقية عالميًا.

وأضاف أن هبوط الأوقية جاء نتيجة عمليات جني الأرباح من قبل المستثمرين الذين باعوا كميات كبيرة من الذهب مما أدى إلى زيادة المعروض وانخفاض الأسعار.

اقرأ أيضًا:

الذهب عالميا يواصل الهبوط وينخفض بأكثر من 2% خلال تعاملات اليوم

شعبة الاتصالات تنتقد إعادة فرض رسوم جمركية على هواتف معفاة: خطأ إداري

مصر تعتزم تصدير الدواجن مُبردة.. فهل تتأثر الأسعار محليًا؟