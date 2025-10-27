وزير الاتصالات يبحث مع شركات عالمية الاستثمار في ا

كتبت- آية محمد:

عقد عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في ختام زيارته للعاصمة الفيتنامية هانوي عددًا من اللقاءات مع مسئولي شركات عالمية عاملة في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإلكترونيات، بحضور هانى مصطفى سفير جمهورية مصر العربية بجمهورية فيتنام.

وبحسب بيان الوزارة اليوم، بحث طلعت خلال اجتماعه مع "ريماح غدار" الرئيس التنفيذي لشركة FPT الفيتنامية في الشرق الأوسط وعدد من قيادات الشركة تعزيز استثمارات الشركة في مجال تطبيقات تكنولوجيا المعلومات وأشباه الموصلات في مصر، والتعاون في بناء القدرات الرقمية في هذا المجال.

وخلال اللقاء، تم استعراض أنشطة الشركات التابعة لمجموعة FPT في كل من FPT Software و FPT Semiconductor المتخصصة في صناعة أشباه الموصلات و FPT Automotive ، وأنشطتها في بناء القدرات من خلال منظومتها التعليمية المتكاملة والي تضم جامعة.

كما تطرق اللقاء إلى المزايا التنافسية لمصر في صناعة أشباه الموصلات، وتم مناقشة فرص التعاون في تنفيذ مشروعات مشتركة مع الشركات المصرية العاملة في هذا المجال، مع استهداف الأسواق الأوروبية وأسواق الشرق الأوسط وأفريقيا في عدة قطاعات تشمل الاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات، والإلكترونيات، وتكنولوجيا السيارات الكهربائية.

كما بحث طلعت مع "كاو آنه سون" نائب رئيس مجموعة فيتيل Viettel Group الرائدة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في فيتنام وعدد من قيادات الشركة فرص التعاون والاستثمار في مصر في مجالات الاتصالات، والتحول الرقمي، وتطوير التطبيقات، والتكنولوجيات عالية القيمة مثل صناعة الالكترونيات وتصميم الرقائق، وشبكات الجيل الخامس.

كما تم مناقشة فرص التعاون في تنفيذ مشروعات مشتركة في البحث والتطوير في عدة مجالات مثل انترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي.

وفي سياق متصل؛ قام طلعت بزيارة مجمع سامسونج Samsung لتصنيع الإلكترونيات، حيث عقد اجتماعا مع "نا كاى هونغ" رئيس شركة سامسونج فيتنام، وعدد من مسئولي الشركة؛ تم خلاله استعراض استثمارات سامسونج في فيتنام واستراتيجيتها في مجال البحث والتطوير.

كما تناول الاجتماع جهود مصر في توطين صناعة الإلكترونيات، حيث تم الإشارة إلى تواجد كبرى العلامات التجارية المصنعة للهواتف المحمول في مصر ومنها شركة سامسونج.

وخلال الزيارة؛ قام طلعت بجولة تفقدية داخل المجمع الصناعي للشركة، اطلع خلالها على مراحل التصنيع وخطوط الإنتاج المختلفة.

كما بحث طلعت اجتماعا مع "تران هوو كوين" رئيس مجلس إدارة شركة "فى إن بى تى تكنولوجيز" VNPT Technologies، فتح آفاق للتعاون والاستثمار في مجال تصنيع الالكترونيات وأجهزة ومعدات الاتصالات.

وناقش اللقاء المقومات التنافسية التي يحظى بها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وأبرزها توافر الكفاءات والكوادر الرقمية، والبنية التحتية الرقمية المتطورة وبيئة الأعمال الداعمة للاستثمار فضلا عن الموقع الجغرافي الاستراتيجى لمصر.

وتطرق اللقاء إلى جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبناء قاعدة من الكوادر الرقمية المتخصصة في مختلف مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ حيث تم مناقشة فرص الاستفادة من الكفاءات المصرية في تنفيذ مشروعات الشركة ومزايا اتخاذ مصر كمركز إقليمي للشركة.