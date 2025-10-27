إعلان

خريطة الأسعار اليوم: انخفاض الدواجن واللحوم والذهب

كتب : آية محمد

01:35 م 27/10/2025

خريطة الأسعار اليوم

انخفضت أسعار الدواجن، واللحوم، والأسمنت، خلال تعاملات اليوم الاثنين 27-10-2025، بينما ارتفعت أسعار البطاطس، والسمك البلطي، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب تنخفض خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

