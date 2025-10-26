انخفضت أسعار الأرز، والدقيق المعبأ، والسكر، والعدس، وزيت الذرة، الجبن الأبيض والرومي، والدواجن، والفول، واللبن السائب، خلال تعاملات اليوم الأحد 26-10-2025، بينما ارتفعت أسعار الفول المعبأ، مقارنةً بأسعار أمس وفقًا للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية:

كيلو الأرز المعبأ: 32.89 جنيه، بتراجع 2.36 جنيه.

كيلو الفول المعبأ: 65.35 جنيه، بزيادة 2.21 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 23.43 جنيه، بتراجع 3.36 جنيه.

لتر زيت عباد الشمس: 94.82 جنيه، بزيادة 97 قرشًا.

كيلو السكر المعبأ: 31.55 جنيه، بتراجع 4.89 جنيه.

كيلو المكرونة المعبأة: 28.48 جنيه، بزيادة 90 قرشًا.

كيلو العدس المعبأ: 61.22 جنيه، بتراجع 6.38 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.54 جنيه، بتراجع 39 قرشًا.

لتر زيت الذرة: 108.3 جنيه، بتراجع 2.97 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 412.22 جنيه، بتراجع 89 قرشًا.

كيلو الدواجن الطازجة: 97.84 جنيه، بزيادة 89 قرشًا.

كيلو الجبن الأبيض: 121.9 جنيه، بتراجع 3.29 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 274 جنيه، بتراجع 90 قرشًا.

كيلو اللبن السائب: 31.62 جنيه، بتراجع 1.29 جنيه.

كيلو المسلي الصناعي: 106.22 جنيه، بزيادة 26 قرشًا.