“مدينة مصر” تطلق أحدث مشروعاتها بإجمالي استثمارات 11 مليار جنيه

أعلنت شركة مدينة مصر للإسكان والتعمير إطلاق أحدث مشروعاتها الجديدة تحت اسم Elm Tree Park ضمن مشروع سراي متعدد الاستخدامات، باستثمارات تبلغ 11 مليار جنيه على مقربة من العاصمة الإدارية الجديدة.

ووفق الإفصاح المرسل لإدارة البورصة، فإن إطلاق المشروع يأتي في إطار استراتيجية الشركة للنمو والتوسع التي تهدف إلى تنمية محفظة أراضيها الواسعة.

وأضافت الشركة، أن مشروع Elm Tree Park" يمتد على مساحة 476,262 متر مربع، ما يعادل 113 فدانا، ويضم 2,150 وحدة متنوعة تشمل الشقق السكنية.

وقال عبد الله سلام، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مدينة مصر، " يأتي إطلاق مشروعنا الجديد "Elm Tree Park" في إطار استراتيجيتنا للتوسع وتعزيز ريادتنا في السوق العقاري المصري من خلال طرح مشروعات مبتكرة تواكب احتياجات العملاء وتسهم في دعم نمو القطاع".

وأضاف تستهدف الشركة، من خلال المشروع تحقيق مبيعات إجمالية تقارب 20 مليار جنيه. ويأتي المشروع بتصميم متكامل يجمع بين التنوع والجودة وسهولة التملك، من خلال طرح مجموعة من النماذج والمساحات المختلفة التي تلبي احتياجات العملاء وتواكب أنماط حياتهم المتنوعة.