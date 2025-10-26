إعلان

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الأحد بالأسواق (موقع رسمي)

كتب : أحمد الخطيب

10:42 ص 26/10/2025

أسعار الفراخ

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ارتفع متوسط أسعار الفراخ الحية خلال تعاملات اليوم الأحد 26-10-2025، مقارنة بأسعار أمس وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

وسجل متوسط سعر كيلو الدواجن اليوم في الأسواق نحو 97.84 جنيه، بزيادة 89 قرشًا، حسب بيانات بوابة الأسعار.

وبحسب بوابة أسعار مجلس الوزراء، فإن أسعار كيلو الدواجن البيضاء في مصر تبدأ اليوم من 73.5 جنيه، فيما تصل أسعار الدواجن البلدي إلى 117.88 جنيه بحد أقصى.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

أسعار الفراخ أسعار الدواجن ارتفاع أسعار الدواجن

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

حالة الطقس.. الأرصاد: أجواء خريفية وأمطار على مناطق متفرقة
كيف تحمي حساباتك من السطو أو الاختراق؟ 9 نصائح من البنك الأهلي