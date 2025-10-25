إعلان

ارتفاع البلطي.. أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم

أسعار السمك

كتب- أحمد والي:

ارتفع سعر السمك البلطي، خلال تعاملات اليوم السبت 18-10-2025، بينما استقرت أسعار باقي الأصناف، مقارنة بأسعار أمس بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الأسماك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 68 و72 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

سعر كيلو مكرونة سويسي: يتراوح بين 85 و135 جنيهًا.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 250 و350 جنيهًا.

سعر كيلو كابوريا: يتراوح بين 50 و180 جنيهًا.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 200 و400 جنيه.

سعر السمك أسعار السمك المأكولات البحرية سوق العبور

