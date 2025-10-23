ارتفعت أسعار الدواجن، والبطاطس، والسمك البلطي، والحديد والأسمنت، خلال تعاملات اليوم الخميس 23-10-2025، بينما انخفضت أسعار البيض، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب ترتفع خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

