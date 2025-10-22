إعلان

وزيرة التخطيط: ترفع توقعاتها لنمو اقتصاد مصر قرب 5% بالعام المالي الحالي

كتب : منال المصري

12:17 م 22/10/2025

الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط

كتبت- منال المصري:

توقعت رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، استمرار تحسُّن النمو الاقتصادي في مصر ليقترب من 5% خلال 2025/2026، وفق بيان لها اليوم.

كانت رانيا المشاط توقعت في وقت سابق نمو اقتصاد مصر إلى 4.5% خلال العام المالي الحالي.

اتسع معدل نمو اقتصاد مصر إلى 4.4% خلال العام المالي الماضي متجاوزا مستهدفات الحكومة 4% مقابل 2.4% العام السابق له.

وتوقّعت أن يُحقق الاقتصاد المصري نموًا يقترب من 5% العام المالي الجاري، في ظل تلك التطورات الإيجابية، وعزم الحكومة المضي قدمًا في إجراءات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي.

وأوضحت أن الاقتصاد المصري يشهد تحسنًا ملحوظًا وتطورًا في مختلف مؤشراته، خاصة على صعيد النمو الاقتصادي الذي ارتفع إلى 4.4% بنهاية العام المالي الماضي، مدفوعًا بتطور ملحوظ في قطاعات الاقتصاد الحقيقي مثل الصناعات التحويلية غير البترولية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، وأنشطة الوساطة المالية والتأمين.

رانيا المشاط وزيرة التخطيط الصناعات التحويلية غير البترولية السياحة

