ارتفاع أسعار البيض الأبيض اليوم الثلاثاء بالأسواق (موقع رسمي)

كتب : أحمد الخطيب

10:19 ص 21/10/2025

أسعار البيض

تباينت أسعار كرتونة البيض البلدي والأبيض، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 21-10-2025، مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء


وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.


أسعار البيض


كرتونة البيض (متوسط السعر باختلاف النوع): 162.51 جنيه، بزيادة 4.33 جنيه.


كرتونة البيض البلدي: 159.44 جنيهًا، بتراجع 1.03 جنيه.

