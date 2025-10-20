مكاسب الجنيه الذهب تتخطى 16 ألف جنيه منذ بداية العام الحالي

قفزت مكاسب الذهب بنحو 54% منذ بداية العام الجاري حتى أكتوبر الحالي، وجاء ذلك مدفوعًا بعدة أسباب أبرزها حدوث موجة قوية من البنوك المركزية حول العالم لشراء الذهب، وعلى رأسها البنك المركزي الصيني.

مكاسب الذهب

سجل سعر الذهب عيار 21 مكاسب بنحو 2020 جنيهًا منذ بداية العام الحالي، ليسجل 5750 جنيهًا حاليًا مقابل 3730 جنيهًا سعره ببداية أول يوم من العام الحالي.

كما حقق سعر الذهب عيار 24 أرباحًا بنحو 2308 جنيهات منذ بداية العام الحالي، ليسجل 6571جنيهًا حاليًا مقارنة بـ 4263 جنيهًا سعره ببداية أول يوم من العام الحالي.

وشهد سعر الجنيه الذهب مكاسبًا بنحو 16160جنيهًا منذ بداية العام الجاري، ليسجل 46 ألف جنيه حاليًا مقارنة بـ 29840 جنيهًا سعره ببداية أول يوم من العام الحالي.

وفي وقت سابق قال إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، إن العالم يشهد واحدة من أعنف موجات شراء الذهب في تاريخه الحديث، واصفًا الارتفاعات الحالية بأنها "الأقوى على الإطلاق دون أي مؤشرات على تراجع قريب".

وبرر واصف، الارتفاعات الحالية جاءت مدفوعة بحالة القلق في الأسواق العالمية، وضعف البنوك الإقليمية الأمريكية، وتصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، إلى جانب التوقعات المتزايدة بخفض أسعار الفائدة الأمريكية خلال الاجتماعين المقبلين للاحتياطي الفيدرالي.

وأوضح أن الارتفاع التاريخي للذهب يعود إلى موجة قوية من مشتريات البنوك المركزية حول العالم، وعلى رأسها البنك المركزي الصيني الذي واصل شراء الذهب للشهر الحادي عشر على التوالي، فضلًا عن تدفقات ضخمة إلى صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب، مع زيادة الإقبال الاستهلاكي في الأسواق الآسيوية، خاصة الهند التي تشهد موسم مهرجانات يعزز الطلب.

