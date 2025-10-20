مؤشرات البورصة ترتفع بختام جلسة اليوم لتظل عند أحد قممها القياسية

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 0.17 % عند مستوى 37975 نقطة، بختام جلسة اليوم الاثنين لتظل عند أحد قممها القياسية.

وزاد مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.20 %، وصعد مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.26 %.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بقيمة 288.6 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع من الأسهم بقيمة 233.6 مليون جنيه، فيما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع من الأسهم بقيمة 55 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 ارتفع بنسبة 0.86 % عند مستوى 38001 نقطة، بختام جلسة أمس الأحد.