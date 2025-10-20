رئيسا بورصة مصر ومسقط يبحثان التعاون المشترك

بحث إسلام عزام، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، مع هيثم بن سالم السالمي، الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط للأوراق المالية تعزيز التعاون المشترك لتطوير القدرات البشرية والتكنولوجية بما ينعكس ايجابًا على كفاءة عمل أسواق المال بالبلدين.

وبحسب البيان المرسل اليوم، فقد تناول اللقاء بحث خطوات استحداث أدوات مالية جديدة من بينها سوق المشتقات، وصانع السوق، وآلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، بما يسهم في توسيع قاعدة الاستثمار على كافة المستويات.

وشمل النقاش كذلك تعزيز قنوات تبادل الخبرات والمعلومات، وتطوير الآليات الفنية والتقنية الداعمة للتعاون المشترك، بما يساهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للطرفين.

وأكد عزام، في هذا السياق أن البورصة المصرية تولي أهمية خاصة للتناغم والتكامل بين الجهات والهيئات التنظيمية في السوقين، لما لذلك من دور محوري في تعزيز حركة الاستثمارات البينية ودعم جهود تطوير أسواق المال في كلٍ من مصر وسلطنة عمان.

وكما تم الاتفاق على مواصلة التنسيق والعمل المشترك من خلال برامج تدريبية ومبادرات تطوير مستقبلية، تستهدف تعميق التكامل بين السوقين ومواكبة التطورات المتسارعة في الأسواق المالية الإقليمية والدولية، بما يسهم في تعزيز تنافسية واستدامة أسواق المال في البلدين.

وأضاف البيان، أن هذا الاجتماع يأتي في إطار التواصل المستمر بين إدارة البورصة المصرية ونظيراتها من إدارات وقيادات الأسواق الإقليمية والعالمية، بهدف تعزيز فرص التعاون المشترك وتبادل الخبرات، بما يسهم في تطوير السوق المصرية وزيادة معدلات السيولة والعمق، ودعم قدرتها التنافسية على الصعيدين الإقليمي والدولي.