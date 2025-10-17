سعر الذهب اليوم في مصر يواصل تحقيق أرقام قياسية بمنتصف التعاملات



كتب- أحمد الخطيب:

ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 75 جنيهًا، بمنتصف تعاملات الجمعة 17-10-2025، مقارنة ببداية التعاملات، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا "لمصراوي".

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 3900 جنيه للجرام.

زاد سعر الذهب عيار 18 إلى 5014 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 5850 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 6685 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 46800 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 66850 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 207903 جنيهات.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 334250 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.31% إلى نحو 4339 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج