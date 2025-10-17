سبب إعلان زيادة أسعار البنزين والسولار في يوم الإجازة

كتب - محمود مصطفى أبو طالب:

رفعت لجنة تسعير المواد البترولية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، أسعار البنزين بكافة أنواعه والسولار والغاز واسطوانات البوتجاز.

ويتساءل الكثير من المواطنين، عن سبب إعلان زيادات أسعار البنزين في يوم الجمعة، إذ اعتادت اللجنة أن تعلن الأسعار الجديدة للمحروقات في الساعات الأولى من صباح الجمعة.



وفي تصريح سابق، كشف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أسباب اتخاذ قرارات زيادة أسعار المحروقات في أيام الإجازات.

وقال مدبولي في مؤتمر صحفي: "لما بنزود الأسعار لازم يكون فيه تنسيق وتفاوض مع كل سائقي النقل الجماعي"، مضيفا: "المواطن بيكون في بيته، بيحصل تواصل مع السائقين، أزود أد إيه.. طب افرض زودت في ساعتها، المواطن في الشارع بيقول:" رئيس الوزراء قال والسائق قال بدل 7 جنيه هيكون 10 جنيه، هيحصل إيه في الشارع، هينزل يتخانق مع السائق، فيه آليات لازم اضمن بها عدم حدوث قلائل".

وتابع: "عملنا تنسيقات، كل محافظ اتفق مع الروابط على التعريفة، عشان نضمن إن المواطن يصحى يركب عربية وما يحصلش مشكلة.. سهل جدا اقول الكلام بس هيحصل إيه بعد ساعة، لازم فيه تقدير معين، يوم الإجازة عشان ما يكونش فيه قلق، واقلل الخلاف الوارد يحصل بين مقدم ومتلقي الخدمة".

واستكمل: "ما أقدرش أعلنها بصورة مسبقة، أقول بكرة هعمل ده.. عارفين إيه اللي هيحصل، هيخزنوا، هنلاقي ممارسات لا حد لها، لازم يكون فيه مواءمة معينة، وبيكون فيه أرقام".

وقال مدبولي: "يقولك الحكومة بتنكد علينا دايما في الإجازات، مش ده الهدف من الموضوع، المواطن قاعد في البيت، بيحصل تنسيقات، وعشان يبقى خلاص عرف الخبر، وبالتالي نزل وعرف وكل محافظة تعلن تعريفة أد إيه، المواطن عامل حسابه بدل ما يحصل مشكلة".

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية في بيان لها، أنه تم تحريك أسعار الوقود في السوق المحلي اعتبارًا من الساعة السادسة من صباح اليوم الجمعة، الموافق 17 أكتوبر 2025، وذلك على النحو التالي:

بنزين 95: 21 جنيهًا للتر بدلًا من 19 جنيهًا.بنزين 92: 19.25 جنيهًا للتر بدلًا من 17.25 جنيهًا.بنزين 80: 17.75 جنيهًا للتر بدلًا من 15.75 جنيهًا.السولار: 17.5 جنيهًا للتر بدلًا من 15.5 جنيهًا.غاز تموين السيارات: 10 جنيهات للمتر المكعب بدلًا من 7 جنيهات.