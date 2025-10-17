إعلان

انخفاض أسعار الحديد اليوم الجمعة بالأسواق (موقع رسمي)

كتب : مصراوي

10:09 ص 17/10/2025

أسعار الحديد والأسمنت

كتب- أحمد الخطيب:

انخفضت أسعار الحديد في الأسواق، خلال تعاملات اليوم الجمعة 17-10-2025، بينما ارتفعت أسعار الأسمنت، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 36445.46 جنيه، بتراجع 120.71 جنيه.

سعر طن حديد عز: 38900 جنيه، بتراجع 83.2 جنيه.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 4151.39 جنيه، بزيادة 13.23 جنيه.

