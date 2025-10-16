كجوك: طروحات الطاقة المتجددة قبل نهاية 2025.. وصكوك دولية أول 2026

وكالات- مصراوي:

قال أحمد كجوك، وزير المالية، إنه الحكومة ستبدأ الطروحات الحكومية بقطاع الطاقة الجديدة والمتجددة قبل نهاية 2025.

وأوضح خلال مقابلة مع "الشرق"، أنه سيتم طرح صكوكاً دولية جديدة خلال النصف الأول من 2026.

وأكد كجوك على إرسال حوافز القيد في البورصة إلى مجلس النواب يناير المقبل، وتشمل تعديلات على ضريبة الدمغة.

وأضاف أن مصر رفعت حجم برنامج الصكوك المحلية إلى 200 مليار جنيه بدلا من 50 ملياراً سابقا.