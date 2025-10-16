إعلان

كجوك: طروحات الطاقة المتجددة قبل نهاية 2025.. وصكوك دولية أول 2026

كتب : مصراوي

05:15 م 16/10/2025

أحمد كجوك، وزير المالية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات- مصراوي:

قال أحمد كجوك، وزير المالية، إنه الحكومة ستبدأ الطروحات الحكومية بقطاع الطاقة الجديدة والمتجددة قبل نهاية 2025.

وأوضح خلال مقابلة مع "الشرق"، أنه سيتم طرح صكوكاً دولية جديدة خلال النصف الأول من 2026.

وأكد كجوك على إرسال حوافز القيد في البورصة إلى مجلس النواب يناير المقبل، وتشمل تعديلات على ضريبة الدمغة.

وأضاف أن مصر رفعت حجم برنامج الصكوك المحلية إلى 200 مليار جنيه بدلا من 50 ملياراً سابقا.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

أحمد كجوك وزير المالية طرح صكوكا دولية الطروحات الحكومية لقطاع الطاقة تعديلات على ضريبة الدمغة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

10 صور من التجهيزات النهائية لحفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي 2025