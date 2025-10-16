إعلان

سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية 16 أكتوبر 2025

كتب- أحمد الخطيب:

03:29 م 16/10/2025

أسعار الذهب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميًا بحسب سعر أوقية الذهب بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الخميس إلى نحو 6551.70 جنيهًا، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 6512.49 جنيهًا.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 5698 جنيهًا والجرام عيار 18 إلى نحو 4884 جنيهًا.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 45584 جنيهًا، بناءً على المستويات المذكورة

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

أسعار الذهب البورصة المصرية بورصة الذهب

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

تعديل أسعار الفائدة على قروض التمويل العقاري لمتوسطي ومحدودي الدخل
ترتيب جواز السفر المصري عالميًا.. وهذه الدول التي يمكن دخولها بدون تأشيرة
"النواب" يوافق على تعديل صياغة نص دخول المنازل دون إذن
"النواب" يؤجل موعد تطبيق قانون الإجراءات الجنائية
في أسبوعين.. تراجع أسعار 20 سيارة جديدة بمصر حتى مليون جنيه