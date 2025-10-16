تمكن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 خلال جلسة اليوم من تحقيق مستوي قياسي جديد عند مستوى 37858 نقطة فيما أغلق عند مستوي 37677 نقطة.

أوضح باسم أبو غنيمة، كبير المحللين الأستراجيين بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، أن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 لايزال في مرحلة صعود نشطة.

ونصح باستخدام موجة القوة الحالية لتأمين جزء من الأرباح، وإعادة موازنة المراكز، والاستعداد لجولة جديدة من التدوير المؤسس، مؤكدًا أن القوة ما زالت سائدة في السوق لكن الانضباط هو مفتاح الحفاظ عليها.

وأكد أبوغنيمة، أن المرحلة الحالية هى مرحلة ثقة جماعية في استمرار الصعود، حيث أن المستثمرون الأفراد يشعرون بأن كل تراجع مؤقت هو فرصة جديدة للشراء، بينما المؤسسات تتعامل مع هذه الثقة كفرصة لإدارة المكاسب بذكاء- وليس للهروب من السوق-.

توصيات للشراء :

ونصح أبو غنيمة، المستثمرين أن يكون جني الأرباح بشكل جزئي في حدود 20–30% من الأسهم التي قادت الموجة السابقة؛ وذلك لتأمين مكاسبك أثناء قوة السيولة.

وتابع أن الاحتفاظ بسيولة نقدية تكون جاهزة لإعادة الدخول حال حدوث تراجع أو تصحيح محدود في نطاق 36,800 – 36,300 نقطة.

وأكد أبو غنيمة ضرورة تدوير المراكز الاستثمارية من القطاعات التي وصلت لمراحل متقدمة من الصعود (التعليم – مواد البناء) نحو القطاعات التي بدأت تدخل مراحل تجميع جديدة مثل (الأسمدة والبتروكيماويات – التكنولوجيا المالية – العقارات).

وأشار إلى أنه لابد من الاحتفاظ بالمراكز الرئيسية في الأسهم ذات القوة النسبية العالية، لأن الاتجاه العام ما زال في صالح المشترين.

وأكد باسم أن الاتجاه العام للسوق ما زال صاعداً ومتماسكاً، لكن سرعة الارتفاع الحالية تستدعي بعض الحذر والانضباط.

