مشتريات عربية تدعم مؤشرات البورصة للإغلاق على صعود

كتب : أمنية عاصم

03:35 م 15/10/2025

البورصة المصرية - أرشيفية

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 0.52% عند مستوى 37654 نقطة، بختام جلسة اليوم الأربعاء.

وزاد مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.94 %، وصعد مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.73 %.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء من الأسهم بقيمة 70.93 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع من الأسهم بقيمة 23.60 مليون جنيه، فيما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع من الأسهم بقيمة 47.32 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 ارتفع بنسبة 0.13 % عند مستوى 37459 نقطة، بختام جلسة أمس الثلاثاء.

