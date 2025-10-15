قفز سعر الذهب عالميا في التعاملات الفورية اليوم الأربعاء، بنسبة 1.40% ليتخطى نحو 4200 دولار للأوقية (تعادل الأوقية نحو 31.1 جرامًا من الذهب عيار 24)، مسجلا مستوى قياسي جديد، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

وكان سعر الذهب قد ارتفع أول أمس الاثنين في أولى جلسات الأسبوع إلى أعلى مستوى له، مسجلا نحو 4169 دولارا للأونصة.

وفي وقت سابق، قال محمود نجلة، المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت بشركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية، لـ"مصراوي"، إن البنوك المركزية في الصين وروسيا تواصل شراء كميات كبيرة من الذهب في ظل حالة القلق السياسي والاقتصادي عالميًا، موضحًا أن زيادة الطلب على المعدن النفيس باعتباره ملاذا امنا في أوقات الاضطراب تدفع أسعاره إلى الارتفاع المستمر.



وأضاف أن الاتجاه الصعودي للذهب سيستمر طالما استمرت حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية، خاصة مع عودة ترامب وملامح توتر جديد بين واشنطن وبكين، متوقعًا أن يظل الذهب في مسار صعودي خلال فترته الرئاسية المقبلة إذا واصل سياساته التصعيدية.

وأكد نجلة أن ارتفاع الذهب عالميا ينعكس مباشرة على السوق المحلية في مصر، موضحا أن سعر الذهب المحلي يتحدد وفق عاملين رئيسيين هما السعر العالمي وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، مشيرا إلى أن تأثير الارتفاع العالمي يتفوق على أثر تحرك الدولار محليا، وهو ما يفسر الزيادات الكبيرة الأخيرة في الأسعار داخل السوق المصرية.