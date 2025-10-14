أوضحت شركة راية القابضة للاستثمارات المالية حقيقة سعيها إلى ضخ استثمارات جديدة أو تنفيذ استحواذات خلال الفترة المقبلة في افصاح لها بالبورصة اليوم.

وأكدت أنها لم تتخذ أي قرارات من مجلس إدارة الشركة على أي من تلك الاستثمارات أو الاستحواذات وأن الشركة لا تزال في مرحلة دراسة عدد من الفرص الاستثمارية المختلفة ضمن خططها التوسعية.

في مارس 2024 أعلنت راية القابضة عن عن دراسة الاستحواذ على شركة تعمل في قطاع تكنولوجيا المعلومات، ولا يوجد أي مستجدات بخلاف ما تم الإعلان عنه سابقا.