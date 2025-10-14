إعلان

"راية القابضة": ضخ استثمارات خارجية وتنفيذ استحواذات جديدة لا تزال تحت الدراسة

كتب : منال المصري

11:58 ص 14/10/2025

راية القابضة

أوضحت شركة راية القابضة للاستثمارات المالية حقيقة سعيها إلى ضخ استثمارات جديدة أو تنفيذ استحواذات خلال الفترة المقبلة في افصاح لها بالبورصة اليوم.

وأكدت أنها لم تتخذ أي قرارات من مجلس إدارة الشركة على أي من تلك الاستثمارات أو الاستحواذات وأن الشركة لا تزال في مرحلة دراسة عدد من الفرص الاستثمارية المختلفة ضمن خططها التوسعية.

في مارس 2024 أعلنت راية القابضة عن عن دراسة الاستحواذ على شركة تعمل في قطاع تكنولوجيا المعلومات، ولا يوجد أي مستجدات بخلاف ما تم الإعلان عنه سابقا.

راية القابضة استثمارات خارجية البورصة

أخبار

