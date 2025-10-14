أكاديمية أفريكسيم بنك تفوز بالجائزة الفضية للتميز في الممارسة

حصلت أكاديمية أفريكسيم بنك على الجائزة الفضية في فئة التطوير المهني في حفل توزيع جوائز التميز في الممارسة) للمؤسسة الأوروبية للتطوير الإداري لعام 2025، والتي تحتفي بشراكات التعلم والتطوير المؤثرة وعالية الجودة في مجالات التطوير التنفيذي والمهني والمواهب والتنظيمية.

وتأتي هذه الجائزة التي قدمت في ستوكهولم بالسويد في وقت مبكر من هذا الشهر، تقديرا لبرنامج شهادة تمويل التجارة في أفريقيا التابع لشركة، وهي مبادرة رائدة عززت قدرات تمويل التجارة وعززت التميز المهني في جميع أنحاء القارة الأفريقية لما يقرب من عقد من الزمان، ونفذها أفريكسيم بنك بالشراكة مع المنظمة الدولية للتخصيم وكلية أنسي ساويرس للأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.

تم إطلاق برنامج شهادة تمويل التجارة في أفريقيا في عام 2016، والذي عرف في البداية باسم شهادة التمويل في التجارة الدولية، تحت رعاية مجموعة العمل المعنية بالتخصيم التابعة لأفريكسيم بنك ، برئاسة كانايو أواني ، نائبة الرئيس التنفيذي للتجارة لبن البلدان الأفريقية وتنمية الصادرات في أفريكسيم بنك.

وتهدف المبادرة، التي تم تطويرها بالشراكة مع المنظمة الدولية للتخصيم وجامعة مالطا وكوارترباك، إلى بناء خبرات التمويل التجاري والتخصيم في أفريقيا بما يتماشى مع رؤية البنك الاستراتيجية لتعزيز النظام البيئي التجاري في أفريقيا.

وقال ستيفن تيو كوما، المدير العام للموارد البشرية لمجموعة أفريكسيم بنك: "نحن ممتنون للغاية لهذه الجائزة التي تسلط الضوء على تأثير أفريكسيم بنك المستمر على التطوير المهني لخبراء التجارة في جميع أنحاء القارة. كانت المشاركة في مؤتمر المؤسسة الأوروبية للتطوير الإداري أكثر بكثير من مجرد فرصة لعرض قضيتنا أو الحصول على التقدير - لقد كانت منصة لإبراز رؤية ورسالة وتفويضات استراتيجية لأفريكسيم بنك و أكاديمية أفريكسيم بنك أمام جمهور دولي ".

ومثل البنك في المؤتمر الدكتور عنان شندي من أكاديمية أفريكسيم بنك والذي قدم عرضا رسميا لدراسة حالة البنك الحائزة على جوائز بعنوان "تجاوز الحدود: شراكة أفريقية لدعم المهنيين التجاريين". تم تقديم العرض التقديمي أمام جمهور متميز ولجنة تحكيم في كلية ستوكهولم للاقتصاد وتم إجراؤها بالاشتراك مع ممثلين عن الجامعة الأمريكية بالقاهرة والمنظمة الدولية للتخصيم.

في عام 2021، دخلت أكاديمية أفريكسيم بنك في شراكة مع كلية أنسي ساويرس للأعمال في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، لتعزيز الصرامة الأكاديمية للبرنامج وأهميته الإقليمية. ومنذ ذلك الحين، تولى أكاديمية أفريكسيم بنك المهمة الحاسمة المتمثلة في إدارة وتعزيز كوتا الأفريقية باستمرار، وإضفاء الطابع المؤسسي الفعال على جهود بناء القدرات في أفريكسيم بنك.

وقد درب البرنامج حتى الآن أكثر من 150 مهنيا من جميع أنحاء القارة، وتزويدهم بالكفاءات الفنية والتنظيمية والعملية اللازمة لتعزيز مشهد تمويل التجارة في إفريقيا وفتح فرص جديدة للتجارة البينية الأفريقية والعالمية.

مع أكثر من 950 مؤسسة عضو في أكثر من 90 دولة، تعد المؤسسة الأوروبية للتطوير الإداري أكبر شبكة دولية في العالم للتطوير الإداري. على مدى السنوات الـ 18 الماضية، أصبحت جوائز التميز في الممارسة معيارا عالميا للتميز في التعليم التنفيذي الذي يعرض التعاون الأكثر فعالية بين المنظمات والمؤسسات التعليمية ويضع المستفيدين من بين المبتكرين الرائدين في العالم في التعلم والتطوير.