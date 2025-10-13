دبي- آية محمد:

افتتح جيتكس جلوبال 2025، أكبر حدث للتقنية والذكاء الاصطناعي في العالم، فعالياته اليوم بأضخم تجمع لقادة الحكومات العالمية والشركات التقنية والشركات الناشئة والمستثمرين والتنفيذيين في قطاع الأعمال، متوّجًا مسيرة 45 عامًا وذلك في مركز دبي التجاري العالمي.

وتنعقد فعاليات جيتكس جلوبال 2025 بحضور أكثر من 6800 عارض و2000 شركة ناشئة و1200 مستثمر ووفودًا من أكثر من 180 دولة.

وافتتح النقاشات المحورية على المنصة الرئيسية عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة في دولة الإمارات، متحدّثًا حول موضوع: "السباق إلى ما بعد الابتكار: الذكاء الاصطناعي والجغرافيا السياسية وإعادة ضبط الاقتصاد العالمي"، مؤكدًا أن الابتكار وتنويع الاقتصاد يظلان في صميم الاستراتيجية الوطنية لدولة الإمارات.

وشهد الزوار على أرض المعرض موجة من التقنيات الاختراقية من كبريات الشركات العالمية. فقد قدمت اتصالات e& عروضًا جذبت حشودًا كبيرة حول الاتصال من الجيل التالي والروبوتات الذكية.

ومن أبرز المفاجآت سيارة مرسيدس-بنز VISION EQXX النموذجية التي تعيد تعريف تنقل المستقبل بمدى قياسي يتجاوز 1000 كم بشحنة كهربائية واحدة، إلى جانب أحدث طائرة eVTOL من XPENG.

كما عرضت أوراكل مفهومها للسحابة المُوزّعة الذي يمكّن المؤسسات من تسريع تبني الذكاء الاصطناعي، وجربت الزوار تجربة تفاعلية تُنشئ أفاتار فيديو واقعيًا قابلًا للتخصيص خلال ثوانٍ عبر Oracle Generative AI — إيذانًا بعصر جديد لأدوات المؤسسات فائقة التخصيص.

وأطلقت شركة بلاك بيري مجموعة مكتبية رائدة في مجال الأمن السيبراني، فيما كشفت أمازون ويب سيرفِسز (AWS) وHCL Software حلولًا متقدّمة لتحديث السحابة ونشر الذكاء الاصطناعي على مستوى المؤسسات.

كما تميز اليوم بمستوى غير مسبوق من المشاركة الدولية، حيث انضمت البرازيل كـ شريك الدولة بأكبر وفد لها على الإطلاق، إلى جانب أجنحة وطنية من كندا وإسبانيا وتركيا وتشيلي والإكوادور، وتمثيل أوسع من أوروبا وآسيا الوسطى وأمريكا اللاتينية وإفريقيا ودول بلاد الشام.