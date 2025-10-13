دبي – آية محمد:

انطلقت اليوم فعاليات جيتكس جلوبال 2025، أحد أكبر الأحداث العالمية في مجالي التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، في مركز دبي التجاري العالمي، وتستمر حتى 17 أكتوبر.

يشارك في المعرض أكثر من 6800 شركة تقنية و2000 شركة ناشئة من 180 دولة، إلى جانب 1200 مستثمر يديرون أصولًا تتجاوز 1.1 تريليون دولار أمريكي، إضافة إلى أكثر من 40 شركة يونيكورن.

ويستعرض المعرض أحدث التطورات في مجالات الذكاء الاصطناعي الفيزيائي، والتكنولوجيا الحيوية، والحوسبة الكمومية، وأشباه الموصلات، ومراكز البيانات.

كما انطلقت أمس فعاليات النسخة العاشرة من معرض الشركات الناشئة "إكسباند نورث ستار" في دبي هاربور، ويمتد حتى 15 أكتوبر.

ويشارك في المعرض نحو 2000 شركة ناشئة من مختلف أنحاء العالم، إلى جانب كبار المستثمرين، لتعزيز التمويل وبناء الشراكات الدولية في مجال الابتكار الرقمي وريادة الأعمال.