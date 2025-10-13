ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 5 جنيهات، بمنتصف التعاملات الاثنين 13-10-2025، مقارنة بمستواه في بداية التعاملات الصباحية، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا "لمصراوي".

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 3646 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 4688 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 5470 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 6251 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 43760 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 62510 جنيهات.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 194406 جنيهات.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 312550 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.36% إلى نحو 4072 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.