إعلان

سعر الذهب يحطم مستوى قياسي جديد خلال التعاملات المسائية

كتبت- منال المصري:

08:33 م 12/10/2025

أسعار الذهب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قفز سعر الذهب اليوم بمصر بنحو 35 جنيها للمرة الثانية خلال التعاملات المسائية الأحد ليحطم مستوى قياسي جديد وسط تزايد المخاوف من الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم أمريكا والصين.

أسعار الذهب في مصر خلال التعاملات المسائية اليوم:

جرام الذهب عيار 14 ارتفع إلى 3643 جنيها.

جرام الذهب عيار 18 زاد إلى 4684 جنيها.

جرام الذهب عيار 21 الأوسع انتشارا في مصر ارتفع إلى 5465 جنيها ليسجل مستوى قياسي جديد.

جرام الذهب عيار 24 زاد إلى 6246 جنيها.

الجنيه الذهب ارتفع إلى 43720 جنيها.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

أسعار الذهب سعر الجنيه الذهب سعر سبيكة الذهب

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان