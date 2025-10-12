سعر الذهب يحطم مستوى قياسي جديد خلال التعاملات المسائية

قفز سعر الذهب اليوم بمصر بنحو 35 جنيها للمرة الثانية خلال التعاملات المسائية الأحد ليحطم مستوى قياسي جديد وسط تزايد المخاوف من الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم أمريكا والصين.

أسعار الذهب في مصر خلال التعاملات المسائية اليوم:

جرام الذهب عيار 14 ارتفع إلى 3643 جنيها.

جرام الذهب عيار 18 زاد إلى 4684 جنيها.

جرام الذهب عيار 21 الأوسع انتشارا في مصر ارتفع إلى 5465 جنيها ليسجل مستوى قياسي جديد.

جرام الذهب عيار 24 زاد إلى 6246 جنيها.

الجنيه الذهب ارتفع إلى 43720 جنيها.