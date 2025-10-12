انخفاض البلطي.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور
كتب- أحمد الخطيب:
10:29 ص 12/10/2025
أسعار الأسماك والمأكولات البحرية
انخفضت أسعار السمك البلطي، والمكرونة السويسي، خلال تعاملات اليوم الأحد 12-10-2025، مقارنة بأسعار أمس بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.
أسعار الأسماك اليوم
سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 70 و75 جنيهًا، بتراجع 5 جنيهات.
سعر كيلو مكرونة سويسي: يتراوح بين 80 و140 جنيهًا، بتراجع 135 جنيهًا.
سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 250 و350 جنيهًا.
سعر كيلو كابوريا: يتراوح بين 50 و180 جنيهًا.
سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 200 و400 جنيه.