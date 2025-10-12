إعلان

انخفاض البلطي.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور

كتب- أحمد الخطيب:

10:29 ص 12/10/2025

انخفضت أسعار السمك البلطي، والمكرونة السويسي، خلال تعاملات اليوم الأحد 12-10-2025، مقارنة بأسعار أمس بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الأسماك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 70 و75 جنيهًا، بتراجع 5 جنيهات.

سعر كيلو مكرونة سويسي: يتراوح بين 80 و140 جنيهًا، بتراجع 135 جنيهًا.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 250 و350 جنيهًا.

سعر كيلو كابوريا: يتراوح بين 50 و180 جنيهًا.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 200 و400 جنيه.

