كتبت- منال المصري:

توقعت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني تراجع إجمالي الدين العام لمصر إلى 81.1% بنهاية العام المالي الحالي الذي ينتهي في يونيو 2026.

وجاء ذلك في تقرير لها حول رفع تصنيف مصر الائتماني من B- إلى B لأول مرة منذ 7 سنوات مع الإبقاء على نظرة مستقبلية مستقرة وفق بيان لها.



كان أحمد كجوك وزير المالية أعلن في وقت سابق تراجع إجمالي الدين العام لمصر من 89% بنهاية يونيو 2024 إلى 85% بنهاية يونيو 2025 بفضل تحسن أداء الاقتصاد المصري.



كانت بيانات وزارة التخطيط أظهرت أن الدين العام "المحلي والأجنبي" لمصر ارتفع 4.4% خلال الربع الأول من العام الحالي على أساس موسمي إلى نحو 14.686 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي مقارنة بنحو 14.1 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي.

ورجحت المؤسسة تراجع الدين العام لمصر خلال العام المالي المقبل إلى 80.8% من الناتج المحلي الإجمالي على أن يتراجع إلى 80.6% العام التالي له بنهاية يونيو 2028.

تستهدف مصر خفض الدين العام إلى 80% بنهاية يونيو 2027 ، وفق ما قاله وزير المالية في وقت سابق.