سعر الذهب اليوم في مصر يقفز بمنتصف تعاملات السبت

كتب- أحمد والي:

قفز سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 30جنيهًا ، بمنتصف تعاملات السبت 11-10-2025، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا "لمصراوي".

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 3583 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 4607 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 5375 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 6143 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 43000 جنيه وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 61429 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 191043 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 307143 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

اليوم وغدًا عطلة رسمية ببوصات المعادن العالمية

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.45% إلى نحو 3875 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.