انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 115 جنيهًا، ببداية تعاملات الجمعة 10-10-2025، مقارنة بمستواه بنهاية التعاملات المسائية أمس.

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 3540 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 4551 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 5310 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 6069 جنيه للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وهبط سعر الجنيه الذهب إلى 42480 جنيه وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 60690 جنيه.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 188745 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 303450 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.58% إلى نحو 3953 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.